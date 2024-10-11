Başkan Erdoğan Belgrad’da! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic resmi törenle karşıladı

Balkanlardaki temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un ardından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geçti.
Başkan Erdoğan, burada Sırbistan Cumburbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'I HAVALİMANINDA VUCİC KARŞILADI
Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'taki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ dün 20.15'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.
Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve Novi Pazar Başkonsolosu Osman Peşmen tarafından karşılanan Erdoğan, heyetle bir süre sohbet etti.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Belgrad'a geldi.
HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
Başkan Erdoğan'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlenecek iş forumuna katılması bekleniyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması planlanıyor.
İki lider arasındaki görüşmelerde ayrıca, Balkanlar'daki gelişmelerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin toprakları ile Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.