Büyükşehir’de ikramiye krizi… Sendika iş bırakıyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ Şirketinde yaşanan ikramiye krizi yeni bir boyut kazandı. Geçtiğimiz günlerde Eylül ayı maaşı ile birlikte ikramiyeler yatırılmadığı için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın makamının bulunduğu Egemenlik evi önünde oturma eylemi başlatan işyerinde örgütlü Genel İş Sendikası İzmir 2 ve 9 No'lu şubeler bu sefer de iş bırakma kararı aldı.

İŞVEREN OLUMLU ADIM ATMADI

İş bırakma kararının alınmasında işverenin ödenmeyen ikramiyelerle ilgili adım atmaması etkili oldu. Alınan karara göre eğer ikramiyeler yatırılmazsa belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan 11 bin İZENERJİ çalışanı 14 Ekim Pazartesi günü 2 saat süreyle iş bırakacak. Yine bir gelişme olmazsa 16 Ekim Çarşamba günü ise iş bırakma eyleminin süresi yarım güne çıkacak.

NELER YAŞANMIŞTI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ Şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 2 ve 9 No'lu şubeler hafta başında yatan maaşlarla birlikte ikramiyeler yatırılmayınca Başkan Tugay'ın makamının da bulunduğu Egemenlik Evi önünde oturma eylemi başlatmıştı. Yaşanan şok gelişme sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklama yaparak işçilerin alacağı olmadığını öne sürmüştü. Eylemin hukuksuz ve dayanaksız olduğunu iddia eden belediye yönetimi eylemle ilgili soruşturma başlatılacağını açıklamıştı. Bunun üzerine sendika da belediye yönetimini işçiler üzerinde baskı kurmaya çalışmakla suçlamış, işverenden ikramiyelere ilişkin bir ödeme takvimi açıklamasını istemişti.