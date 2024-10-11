CHP’de Menderes krizi: 6 meclis üyesine disiplin yolu!

CHP'li Menderes Belediye Meclisi'nde CHP Grubu'nu oluşturan meclis üyeleri arasında bazı konularda fikir ayrılıklarının olması üzerine Menderes'e giden, grup toplantısına katılan CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, bizzat şahit olduğu olaylardan sonra disiplin sopasını gösterdi.

İki önergeyle ilgili CHP Grup kararı aldığı halde, aksi yönde oy kullanan, AK Partili meclis üyeleriyle birlikte ret oyu veren 6 CHP'li meclis üyesi, önergelerin reddedilmesine yol açmıştı. İki önergenin de 12'ye kabul oyuna karşılık AK Partili ve 6 CHP'li üyenin olumsuz oylarıyla 19 oyla reddedilmesi nedeniyle küplere binen İl Başkanı Aslanoğlu, Genel Merkez ile de durum değerlendirmesi yapılacağını ve sonrasında net bir karar vereceklerini bildirdi.

ASLANOĞLU: ARKADAŞLARIN FİKİR BİRLİĞİ İÇİNDE OLMAMASI BENİ ÇOK ÜZDÜ

Meclis grubundaki CHP'li üyelerin anlaşamamaları üzerine Menderes'e gittiğini belirten İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Yüzde 100'ü Menderes Belediyesine ait spor kulübüne 75 bin lira verilecekmiş. Bazı arkadaşlar, AK Partililer ile birlikte verilmesin diye oy kullanıyor. Kişisel fikrim, muhalefet yapmış olmak için muhalefet yapıyorlar. Spor kulübüne 75 bin lira paraya ret veriyorlar! Kafeteryaları, köy kahvelerini, düğün salonlarını işleten Cumaovası A.Ş. adlı belediye şirketinin zararı söz konusu olmuş. Buna da itiraz ediyorlar ama sonuçta bir köy kahvesi var. Köye de hizmet vermek lazım, oraya da doğru dürüst bir kafeterya açma ihtiyacı var. Çünkü bu bir sosyal sorumluluktur. Arkadaşlarımızın fikir birliği içinde olmaması beni üzdü. Ben de bu durumdan dolayı bazı arkadaşlar için disiplin süreci başlatmaya karar verdim. Çünkü grup kararına uymamak gibi bir tavır söz konusu. 11'e karşı 6 gibi bir oylama çıkmıştı gittiğimde. O 6 kişi, AK Partililerle başka bir oy kullanıyor.75 bin liraya ret mi verilir? Çok büyük paralar olur, imar olur, anlarım ama 75 bin lira için muhalefet yapılmaz. O para çocukların spor yapması için verilecek! Üstelik belediyenin spor kulübü. Neyine itiraz ediyorsun? Bu ret oylarıyla önergelerin reddedilmiş olması, kabul edilebilir bir şey değil." Diye konuştu.

DİSİPLİN SÜRECİ BALATACAĞIM

Ret'çiler için disiplin sürecini başlatacağını doğrulayan CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Konuyu önce kendi içimizde, sonra Genel Merkez ile değerlendireceğiz ve bir karar vereceğiz" ifadesini kullandı.

İŞTE RET OYU VEREN CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ

CHP Grubu'ndan söz konusu iki önergeye ret oyu veren Meclis üyelerinin Tülay Horasan, Mehmet Ali Akar, Barış Gürsoy, Liman Dönmez ve Süleyman Duran'ın olduğu öğrenildi.