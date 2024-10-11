CHP’li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ PKK’ya terör örgütü diyemedi! Dakikalarca kıvrandı

DEM Parti kontejanıyla CHP listesinden aday olan ve seçildikten sonra Maltepe Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Akçadağ, bir muhabirin kendisine yönelttiği 'PKK'ya terör örgütü diyenlerdensiniz' sözlerine adeta kameralar karşısında kıvranarak cevap verdi.

PKK'ya terör örgütü dememek için çabalayan DEM Partili Belediye Başkan Yardımcısı, "Terör örgütü kavramını tartışmak gerekiyor, şimdi siz konuyu farklı bir yere çekmeye çalışıyorsunuz." şeklinde cevap verdi.



Muhabirin tekrar 'PKK'ya terör örgütü diyenlerdensiniz' sözleri üzerine konuşan Akçadağ, yine "PKK terör örgütüdür" demeden "Ben size terörün tanımını yapayım kimin terörist olup olmadığını siz söyleyin." dedi.