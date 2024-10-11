Haberler Gündem Haberleri CHP'li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ PKK'ya terör örgütü diyemedi! Dakikalarca kıvrandı
Giriş Tarihi: 11.10.2024 21:17

CHP'li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ PKK'ya terör örgütü diyemedi! Dakikalarca kıvrandı

DEM Parti kontenjanından CHP Maltepe Meclis Üyesi seçilen ve ardından Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Şükrü Akçadağ'dan skandal açıklamalar geldi. Akçadağ, bebek katili eli kanlı bölücü örgüt PKK'ya "terör örgütü" dememek için dakikalarca kıvrandı.

CHP’li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ PKK’ya terör örgütü diyemedi! Dakikalarca kıvrandı

DEM Parti kontejanıyla CHP listesinden aday olan ve seçildikten sonra Maltepe Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Akçadağ, bir muhabirin kendisine yönelttiği 'PKK'ya terör örgütü diyenlerdensiniz' sözlerine adeta kameralar karşısında kıvranarak cevap verdi.

PKK'ya terör örgütü dememek için çabalayan DEM Partili Belediye Başkan Yardımcısı, "Terör örgütü kavramını tartışmak gerekiyor, şimdi siz konuyu farklı bir yere çekmeye çalışıyorsunuz." şeklinde cevap verdi.

Muhabirin tekrar 'PKK'ya terör örgütü diyenlerdensiniz' sözleri üzerine konuşan Akçadağ, yine "PKK terör örgütüdür" demeden "Ben size terörün tanımını yapayım kimin terörist olup olmadığını siz söyleyin." dedi.

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CHP'li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ PKK'ya terör örgütü diyemedi! Dakikalarca kıvrandı
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