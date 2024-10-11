Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'un ardından 2 günlük resmi ziyaret için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitti. Erdoğan'ı, Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıladı. Erdoğan onuruna bugün Sırbistan Sarayı önünde resmi karşılama töreni düzenlenecek ve ardından liderler baş başa görüşecek. Erdoğan, Vucic ile birlikte Türkiye-Sırbistan 4. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısına başkanlık edecek. Toplantıyı anlaşmaların törenle imzalanması ve Vucic ile Erdoğan'ın ortak basın toplantısı takip edecek. Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nun açılışını da gerçekleştirecek.