FETÖ’cülerin savaşı: Gülen’in özel kalemi Uzun Cevdet video yayınlamak zorunda kaldı

Fetullah Gülen'in kamptan kaçırılması örgüt içerisinde büyük rahatsızlık yarattı. Gülen'in kara kutusu olan 'Uzun Cevdet' lakaplı Cevdet Türkyolu'nun örgütün parasının kendisinde bulunması ve Fetullah Gülen'i çiftlikten kaçırması sonrası örgüt içinde ayaklanma başladı. Bütün dikkatlerin Türkyolu'nun üzerine çekilmesi üzerine ilk kez video yayınlamak zorunda kaldı. Hayatının büyük kısmını Gülen'in yanında geçiren Türkyolu, bu zenginliğini de ailesine bağlamaya çalıştı. Kendisini aklamaya çalıştığı bir video hazırlayan Türkyolu, ilkokul yıllarından sonra örgütle tanıştığını İzmir'e gitmesi için teklif yapıldığını, kendisinin de kabul ettiğini bir süre sonra FETÖ elebaşı Gülen'le bir daha ayrılmadıklarını söyledi.

KAÇIRILMAYA ÜZÜNTÜ BAHANESİ UYDURDU

Gülen'in çiftlikten kaçırılması yeğeni Ebuseleme Gülen, amcasının Cevdet Türkyolu, Ali Unsavaş, Barbaros Kocakurt ve Mustafa Özcan gibi isimler tarafından kaçırıldığını söylemişti. Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türkyolu ve Özcan ile planlandığını, çuval çuval para taşıdıklarını kaydederek Türkyolu ve Özcan'ı suçlamıştı. Türkyolu yayınladığı videoda, Gülen'in doktorların ısrarı üzerine çiftlikten götürüldüğünü iddia ederek, "Hizmet durmuyor, Hoca gitmek istemeyince kim götürebilir. Hoca efendi üzülüyor sizinle ilgili hedefleri var geliyorsunuz burada şoförlük yapıyorsunuz, yeni hayat başlıyor, üzülüyor. Bu üzüntüyü hoca efendi içine atıyor. Doktorlar hoca efendiyi bu ortamdan uzaklaştırmak istedi o yüzden götürdük. Konuşanlar hoca efendiyi yalnızlaştırmak için yapıyorlar" diye konuştu.

30 MİLYON DOLARLIK KAVGA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda Cevdet Türkyolu, 30 milyon dolarlık kavga ile gündeme gelmişti. Örgütün milyonlarca doları bulan kaynaklarını Gülen'in talimatları doğrultusunda çeşitli alanlarda ticari işlere yönlendirdiği öne sürülen Cevdet Türkyolu hakkında Pensilvanya'ya gönderilen bir mektup iddiaya göre kavgaya sebep olmuştu. Gülen'in 23 senedir mektuplarını okuyan ve özetlerini çıkartan Osman Şimşek, içerisinde bir takım iddiaların olduğu mektubu okudu ve örgütün "ali heyet" ismini verdiği icra kuruluna ulaştırmıştı. İddiaya göre Şimşek, mektubu Fetullah Gülen'e götürmek isterken Cevdet Türkyolu önünü kesmişti. Mektubu isteyen Türkyolu'na Şimşek olumsuz yanıt verince ikili arasında kavga çıkmıştı. Tekme, yumruk ve küfürlerin havada uçuştuğu kavgayı Mustafa Özcan ve malikanede bulunanlar güçlükle ayırmıştı. Türkyolu videosunda söz konusu paraların ailesinden geldiğini kendisinin sözde hizmetten para alamadığını ailesinin varlıklı olduğunu iddia etti.