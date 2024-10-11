Haberler Gündem Haberleri Hrant Dink davası sanıkların son sözleri için ertelendi
Giriş Tarihi: 11.10.2024 16:46 Son Güncelleme: 11.10.2024 16:53

Hrant Dink davası sanıkların son sözleri için ertelendi

Agos Gazetesi Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada mütalaaya karşı savunmalar tamamlandı. Önümüzdeki celse son sözü sorulan sanıklar hakkında karar verilecek.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Hrant Dink davası sanıkların son sözleri için ertelendi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in, tetikçi Ogün Samast tarafından gazete binası önünde katledilmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 15 sanık yönünden bozduğu dava bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Dink ailesinin avukatları ile sanık avukatları da mahkemede hazır bulundu.

MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMALAR ALINDI

Sanıklar Muharrem Demirkale ile Yavuz Karakaya geçtiğimiz celselerde verilen mütalaaya karşı savunma yaptı. Olay tarihinde Yüzbaşı olan tutuklu sanık Muharrem Demirkale, masum olduğunu, bu nedenle mahkeme huzurunda savunma yapmak istediğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın SEGBİS ile savunma yapabileceğine karar verdi. Demirkale ise huzurda savunma yapma konusunda ısrarcı olarak savunma yapmadı.

"KUMPAS DOSYASIDIR"

O dönem Astsubay Kıdemli Başçavuş olan tutuklu sanık Yavuz Karakaya ise tahliyesini talep ederek, "Cinayete ilişkin bu zamana kadar hazırlanmış olan 30'a yakın raporda adım geçmemiştir. Dosyada suça iştirak yaptığıma ilişkin tek bir delil yoktur. Sıralı amirlerimden şikayetçiyim. Sahte deliller üretilmiştir. Bu dosya, kumpas dosyasıdır" şeklinde konuştu.

SON SÖZLERİ SORULACAK

İki sanığın savunmasının avukatları da mütalaaya karşı savunma yaptı. Böylelikle tüm sanıkların mütalaaya karşı savunması alınmış oldu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir sonraki celse sanıklara son sözlerinin sorulmasına hükmederek duruşmayı erteledi. Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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Hrant Dink davası sanıkların son sözleri için ertelendi
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