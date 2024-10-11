İsrailliler KKTC’de ne kadar toprak satın aldı? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a açık açık sorduk...

"GÜNEY KIBRIS CUMHURBAŞKANI NASIL BU KADAR KUCAĞA OTURDU"

ABD ve İngiltere'nin İsrail'e kalkan oluşturmak için GKRY'yi üs olarak kullanmasına çok sert tepki gösteren Tatar, "Kıbrıs Adası, Gazze ve Lübnan'a çok yakın. Bizi en fazla rahatsız eden, GKRY'de ABD'nin, İngiltere'nin lojistik merkez kurması. Bundan dolayı Kıbrıs bir hedef haline gelebilir. GKRY'de bu konu konuşuluyor. Nicos Hristodulidis'e, 'Nasıl bu kadar kucağa oturabilirsin?' diye tepki var. Orası artık vaziyetten çıkmış ve üs haline gelmiştir. Güney Kıbrıs bir uçak gemisi gibi. Kıbrıs Adası turistler ile 2 milyonluk nüfusa sahip dünyanın en güzel adalarından biridir. Kıbrıs Adası'nı hedef haline getirmek doğru değildir." dedi.

"MADEM TÜRKİYE'YE SORMADAN BU İŞLERE GİRİYORLAR, O ZAMAN İKİ DEVLETİ ONLAR DA KABUL EDİYORLAR"

Türkiye'nin garantör ülke olduğunu hatırlatan Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye garantör ülke olmasına rağmen bir şey sorulmuyor. Madem böyle konularda Türkiye'ye sormadan hareket edebiliyorlar, o zaman onlar da bizim iki devletli siyasetimizi kabul etmişler. Kıbrıs'ta iki ayrı devle iki ayrı halk vardır. Sayın Cumhurbaşkanı bunu BM Genel Kurulu'nda söyledi.

1974 öncesinde 1963'te Kanlı Noel Saldırıları ile başlamak suretiyle Rumlar, çeşitli katliamlar gerçekleştirdi. Türkler, tüm imkanlardan yoksun yıllarca yaşadı. Kıbrıs Türkü umudunu Türkiye'ye bağlamıştı. 20 Temmuz'da Barış Harekatı gerçekleştirildi. Coşkuyla 50. Yılı kutladık. Hala da kutlamalarımız sürüyor.