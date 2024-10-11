Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: İsrail’i durduramazsak dünya bir savaşın ortasında kalacak

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hollanda'nın Lahey şehrinde düzenlenen UCLG 2024 Dünya Konseyi'nde, başkan olarak son bir yılda yaptıkları çalışmaları anlattı, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki zulmüne dikkat çekti.

"İSRAİL'İ DURDURMAZSAK TÜM DÜNYA GERİ DÖNÜLEMEZ BİR SAVAŞIN ORTASINDA KALACAK"

Dünya Konseyi açılışında yaptığı konuşmada gezegeni tehdit eden savaşların, zulüm ve soykırımların karşısında en güçlü şekilde durmaya devam edeceklerini bir kez daha yineleyen Başkan Altay, İsrail rejiminin, sürdürdüğü sistematik saldırılarla, içlerinde çocukların ve kadınların da bulunduğu on binlerce masumu, tüm dünyanın gözü önünde katletmeye devam ettiğini söyledi. Başkan Altay, "Şehirlerin bombalarla yakılıp yıkıldığı; çocuk, kadın ve yaşlıların her gün yüzlercesinin öldürüldüğü bu canilik, artık Gazze'yi de aşarak Lübnan'a da ulaşmış durumdadır. Birleşmiş Milletler'i dâhi yok sayan bu gözü kararmış caniler, dini fanatizmlerini bahane ederek, önce bölgeyi sonra da dünyayı adeta bir ateş çemberi haline getirmeyi amaçlamaktadır. Her programda defaatle dile getirdiğim gibi; İsrail'in gerçekleştirmiş olduğu bu katliamları, hemen şimdi durduramazsak, tüm dünya geri dönülemez bir savaşın ortasında kalacaktır. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ev sahipliği yapan Lahey şehrinde buluştuğumuz bu günlerde yeniden herkes için adalet çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.