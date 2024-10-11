Öğretmene şiddet cezasız kalmayacak

Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM Genel Kurulu'nda kabul ederek yasalaştı. Buna göre öğretmenlere yönelik kasten yaralama, hakaret, tehdit, görevi kullandırmama gibi suçlarda cezalar yüzde 50 arttırılacak. Öğretmenlere saldırıya 9 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Öğretmen onur, şeref ve saygınlığını rencide eden kişiler 4,5 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Öğretmenlerin görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullananlar 9 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası alacak. Cezanın 2 yıldan az olması halinde ceza ertelenmesi uygulanmayacak. Millî Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmenliğe kaynak olan yükseköğretim programlarının en az lisans düzeyinde olması ve akademide gerçekleştirilecek hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından öğretmen istihdamının yapılacak. Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere 3 kariyer basamağı oluşturulacak. Kariyer basamaklarında ilerlemede yazılı sınav kaldırılacak.