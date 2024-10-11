‘Şükürler olsun ki oğlum vatan için şehit oldu’

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın (23) cenazesi, dün sabah Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ'a getirildi. Şehidin babası Hasan Alan, "Allah'a şükürler olsun ki oğlum, Allah yolunda şehit oldu. O, vatanı, devleti ve namusu için kahramanca can verdi" dedi. Şehit Alan, öğlen İmam-ı Azam Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyünde toprağa verildi.