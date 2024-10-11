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Giriş Tarihi: 11.10.2024 11:16

Yargıtay'dan maaş kararı: Ücreti geç ödenen işçinin feshi haklı bulundu

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, proje yönetici olarak çalıştığı şirkette çalışma ücretinin geç ödenmesi nedeniyle iş sözleşmesini fesheden çalışanı haklı buldu.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Yargıtay’dan maaş kararı: Ücreti geç ödenen işçinin feshi haklı bulundu

İstanbul Ataşehir'de özel bir şirkette proje yöneticisi olan B.H. maaşının geç ödenmesi nedeniyle kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve fazla çalışma ücreti alacaklarının faiziyle birlikte tahsilinin talebiyle İstanbul 46. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

SÖZLEŞMEDE FAZLA MESAİ YAPILABİLECEĞİ SAVUNULDU

Şirket cevap dilekçesinde, maaş ödemesi gecikmesinin süreklilik arz etmediğini savunarak işçiye haklı nedenle fesih hakkı verilmeyeceğinin Yargıtay uygulamasıyla belirlendiğini ifade etti.

ÖDEME YAPILMASINA HÜKMEDİLDİ

Mahkeme, B.H'nin Nisan ayı ücretinin kanunda öngörülen 20 günlük süreden sonra ödenmesi nedeniyle davacının kıdem tazminatına hak kazandığı kabul ederek şirketin ödeme yapmasına karar verdi. Şirket avukatları; kararı, hatalı olduğu gerekçesiyle Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı. Yargıtay'a gönderilen dosya Yargıtay 9. Dairesi tarafından incelendi.

HAKLI FESİH SAYILDI

Daire; kararın usul ve kanuna uygun olduğunu belirterek kararın bozulmasını gerektirecek bir sebep olmadığı gerekçesiyle B.H'nin sözleşmeyi fesih etmekte haklı olduğu gerekçesiyle kararı onadı.

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Yargıtay'dan maaş kararı: Ücreti geç ödenen işçinin feshi haklı bulundu
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