Ankara Barosu Kongresi’nde terör propagandası! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Ankara Barosu'nun Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılan ve 2 gün sürecek olan 68. Olağan Genel Kurulu terör örgütünün provokasyonuna sahne oldu. Bir grup avukat, kürsüyü işgal ederek teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "Jin, Jiyan, Azadi" sloganını attı.