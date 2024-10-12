Ankara Barosu Kongresi’nde terör propagandası! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Ankara Barosu'nun Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılan ve 2 gün sürecek olan 68. Olağan Genel Kurulu terör örgütünün provokasyonuna sahne oldu. Bir grup avukat, kürsüyü işgal ederek teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "Jin, Jiyan, Azadi" sloganını attı.
"BARODA TERÖRİST İSTEMİYORUZ"
Bunun üzerine Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu'ndan olduğu belirtilen avukatlar, "Baroda terörist istemiyoruz" sloganlarıyla karşılık verdi. Karşılıklı atışmalarla gerginliğin artması üzerine, sandalyeler fırlatıldı. Bu sırada bir avukat başından hafif yaralandı.
GENEL KURULA GÜÇLÜKLE DEVAM ETTİ
Gerginliğin sonlandırılması için zaman zaman anonslar yapıldı ancak olayın yatışmaması üzerine toplantıya 20 dakika ara verildi. Aranın ardından yeniden Genel Kurula devam edildi.