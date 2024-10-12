Haberler Gündem Haberleri Ankara Barosu Kongresi'nde terör propagandası! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
Giriş Tarihi: 12.10.2024 22:03 Son Güncelleme: 12.10.2024 22:09

Ankara Barosu Kongresi'nde terör propagandası! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Ankara Barosu’nun 68. Olağan Genel Kurulu’nda bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın sloganlarını atan avukatlar ile provokasyona "Ne Mutlu Türk’üm Diyene" sözleri ile karşılık veren avukatlar arasında arbede çıktı. Kavga sırasında taraflar birbirlerine sandalye gibi çeşitli cisimler fırlattı.

Ankara Barosu Kongresi’nde terör propagandası! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Ankara Barosu'nun Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılan ve 2 gün sürecek olan 68. Olağan Genel Kurulu terör örgütünün provokasyonuna sahne oldu. Bir grup avukat, kürsüyü işgal ederek teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "Jin, Jiyan, Azadi" sloganını attı.

"BARODA TERÖRİST İSTEMİYORUZ"

Bunun üzerine Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu'ndan olduğu belirtilen avukatlar, "Baroda terörist istemiyoruz" sloganlarıyla karşılık verdi. Karşılıklı atışmalarla gerginliğin artması üzerine, sandalyeler fırlatıldı. Bu sırada bir avukat başından hafif yaralandı.

GENEL KURULA GÜÇLÜKLE DEVAM ETTİ

Gerginliğin sonlandırılması için zaman zaman anonslar yapıldı ancak olayın yatışmaması üzerine toplantıya 20 dakika ara verildi. Aranın ardından yeniden Genel Kurula devam edildi.

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Ankara Barosu Kongresi'nde terör propagandası! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
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