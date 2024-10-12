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Giriş Tarihi: 12.10.2024 15:57

Başkan Erdoğan'a vatandaştan yoğun ilgili

Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından İstanbul'a dönüş yapan Başkan Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İHA
Başkan Erdoğan’a vatandaştan yoğun ilgili

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından İstanbul'a dönüş yaptı. Gün içerisinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, gideceği güzergah üzerinde birçok yerde durarak çocuklara oyuncak dağıttı. Vatandaşlar ise Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından İstanbul'a dönüş yaptı. Gün içerisinde Vahdettin Köşkü çalışma ofisine gitmek için Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, gideceği güzergah üzerinde birçok yerde durarak çocuklara oyuncak dağıttı. Vatandaşlar ise Recep Tayyip Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

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Başkan Erdoğan'a vatandaştan yoğun ilgili
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