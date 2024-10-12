Çocuklarımızın ışığı en kıymetli bağımız

Emine Erdoğan, Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in eşi Tamara Vucic'le birlikte Türkiye Maarif Vakfı'nın anaokulunu ziyaret etti. 2-7 yaş arası 220 öğrenciye eğitim veren Maarif Baby Palace Anaokulu'nda, First Lady'lere Sırp folklorik dansları ve şarkılarından oluşan bir gösteri sunuldu. Emine Erdoğan ve Tamara Vucic bir sınıfı gezerek öğrencilerin masasına oturdu, oyunlarına eşlik etti. Emine Erdoğan ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Bu özel eğitim kurumunda, dost ve kardeş ülkemiz Sırbistan'ın çocuklarının hayal gücünün ve yeteneklerinin nasıl yeşerdiğine tanıklık ettik.Okulda çocuklar, modern eğitim anlayışıyla geleceğe hazırlanırken sevgi dolu bir ortamda onların kişisel ve sosyal gelişimlerine de büyük katkı sağlanıyor. Çocukların ışığının, ülkelerimiz arasındaki dostluğun daha da güçlenmesini sağlayacak en kıymetli bağ olduğu inancıyla emek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, Tamara Vucic'in himayelerinde düzenlenen Belgrad Uluslararası Etnoloji Festivali'ne de katıldı. Festivalde bu sene Türkiye, "odak ülke (Country in Focus)" seçildi. Bu kapsamda geleneksel gelinliklerin tanıtıldığı, "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" adlı 25 parçadan oluşan defile gerçekleştirildi. Emine Erdoğan, "Bugünkü medeniyet seviyesine ulaşmamızı sağlayan, insanlığın bilgi ve tecrübe birikimini korumak için yerel ve özgün olanı güçlendirmek mecburiyetindeyiz" dedi.