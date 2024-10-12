DEM’li belediyeye kaçak deşarj cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi'ne Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin Van Gölü'ne kaçak deşarj yaptığı gerekçesiyle 1 milyon 161 bin 568 TL idari ceza uygulandı. Yapılan denetimler sonucu, belediyenin atık suyu Van Gölü'ne boşaltarak çevre kirliliğine yol açtığı tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Van İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir denetimde, Van Gölü'ne yapılan kaçak deşarj ortaya çıkarıldı. Denetimler sırasında, DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (VASKİ) ait Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin deşarj noktasında, çevreyi kirleten atıkların arıtılmadan göle bırakıldığı tespit edildi. Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin çıkışında yapılan analizler ve yerinde incelemeler sonucunda, atık suların yasal standartlara uygun şekilde arıtılmadığı ve doğrudan Van Gölü'ne bırakıldığı belirlendi. Bu durumun göl ekosistemine zarar verebileceği ve çevre sağlığını tehdit edebileceği gerekçesiyle, hızlı bir müdahale yapıldı. Kaçak deşarjın tespiti sonrasında, Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne 1 milyon 161 bin 568 TL idari para cezası kesildi. Bu ceza, su kaynaklarının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla alınan sıkı tedbirler kapsamında uygulandığı ve benzer durumların önüne geçmek için denetimlerin artarak süreceği belirtildi.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Van Büyükşehir Belediyesine Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin Van Gölü'ne kaçak deşarj yaptığı gerekçesiyle 1 milyon 161 bin 568 lira idari ceza uygulandığı bildirildi. Açıklamada, "Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'ne ait deşarj noktasında gerçekleştirilen denetim sonucunda Van Gölü'ne kaçak deşarj yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili Çevre Kanunu'na istinaden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 1 milyon 161 bin 568 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. Van Gölü, hem Türkiye'nin en büyük gölü olarak çevresindeki doğal hayat için hayati bir öneme sahip hem de bölge halkı için büyük bir turistik ve ekonomik değer taşıyor.