FETÖ elebaşı Gülen’e FETÖ’cü darbesi! FETÖ’nün villasına Türkyolu çöktü

FETÖ GERÇEKLERİ

ABD'de yaşayan ve örgüt içerisinde muhalif hale gelen eski FETÖ mensupları tarafından 2021 yılında "f-watch.net" adlı bir internet sitesi kuruldu. Sitenin amacı, örgütün demokratik meşruiyeti olmayan, bireysel özgürlükleri hedef alan ve fanatik bir azınlık üzerinden toplumu kontrol etmeye çalışan tehlikeli doğasını ifşa etmek olarak tanımlandı.

Site kurucuları, FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği diğer ülkeler için de büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgularken, örgütte yaşanan gerçekleri açığa çıkarmayı hedeflediklerini belirtiyor.