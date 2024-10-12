FETÖ elebaşı Gülen’e FETÖ’cü darbesi! FETÖ’nün villasına Türkyolu çöktü

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen başarısız darbe girişimi, Fethullah Gülen Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek yüzünü hem toplum hem de örgüt içindeki mensuplarına göstermeye başladı. Bu süreçte örgütün asıl amacının ortaya çıkması, ciddi kopuşları da beraberinde getirdi.
FETÖ GERÇEKLERİ
ABD'de yaşayan ve örgüt içerisinde muhalif hale gelen eski FETÖ mensupları tarafından 2021 yılında "f-watch.net" adlı bir internet sitesi kuruldu. Sitenin amacı, örgütün demokratik meşruiyeti olmayan, bireysel özgürlükleri hedef alan ve fanatik bir azınlık üzerinden toplumu kontrol etmeye çalışan tehlikeli doğasını ifşa etmek olarak tanımlandı.
Site kurucuları, FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği diğer ülkeler için de büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgularken, örgütte yaşanan gerçekleri açığa çıkarmayı hedeflediklerini belirtiyor.
FETÖ'CÜLERDEN GÜLEN'E BÜYÜK İFŞA
Site üzerinden yapılan son paylaşımlardan biri, Fethullah Gülen'in yeni ikametgahının fotoğraflarını ve adresini içeriyordu. Haberde, Nisan ayından bu yana ciddi sağlık sorunları yaşayan Gülen'in izni olmadan yapılan adres değişikliğinin, FETÖ yönetimi tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.
GÜLEN'İN VİLLASINI TÜRKYOLU SATIN ALDI
Bu değişiklikte, FETÖ elebaşı Gülen'in kişisel bakımından sorumlu Cevdet Türkyolu ve 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden Mustafa Özcan'ın önemli bir rol oynadığı ifade edildi. Ayrıca, Gülen'in şu an konakladığı 1 milyon dolar değerindeki evin, Türkyolu ve ailesinin sahibi olduğu Meserret LLC isimli şirket tarafından satın alındığı belirtildi.
Cevdet Türkyolu'nun, örgütten hiçbir zaman para almadığı iddiasına karşın, ABD'de FETÖ'nün şeffaf olmayan mali yapısı üzerinden milyarlarca dolarlık mülke sahip olduğunun da tespit edildiği vurgulandı.