FETÖ üyesi karı-koca yakalandı

FETÖ içinde yönetici pozisyonunda bulunan Ö.K. ve S.K.'nın örgütün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ortaya çıktı. S.K.'nın 2011-2017 yılları arasında örgütün Kırklareli İl Ablası olarak görev yaptığı, örgüte çok sayıda eleman kazandırdığı ve FETÖ'yle bağlantılı şirketlerde çalıştığı belirlendi. Etkin pişmanlıktan faydalanan kişilerin ifadelerinde adının sıkça geçtiği de tespit edildi.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SORUMLUSU

Ö.K.'nın ise Kırklareli Üniversitesi'nde akademisyenlik yaparken ihraç edildiği, üniversite sorumlusu olarak görev yaptığı ve öğretim üyeleri ile akademisyenlerden sorumlu olduğu anlaşıldı. Ö.K.'nın örgütte "Erkan" kod adını kullandığı ve kritik görevler üstlendiği de öğrenildi.

YAKALANMAMAK İÇİN ADRES VE KILIK DEĞİŞTİRDİLER

Uzun süredir aranan karı-koca, yakalanmamak için sürekli adres ve kılık değiştirdikleri belirlendi. Altındağ'da bir dubleks apartman dairesinin üst katını kapatarak, ayrı bir kapı inşa edip burada kayıtsız şekilde yaşadıkları tespit edildi.

BAŞARILI OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucu, Ö.K. ve S.K. yakalanarak gözaltına alındı.