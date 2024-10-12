İkramiye krizi büyüyor, sendika iş bırakıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ şirketinde yaşanan ikramiye krizi büyüyor. Geçtiğimiz günlerde eylül ayı maaşı ile birlikte ikramiyeler yatırılmadığı için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın makamının bulunduğu Egemenlik Evi önünde oturma eylemi başlatan, işyerinde örgütlü Genel İş Sendikası İzmir 2 ve 9 No'lu şubeler bu sefer de iş bırakma kararı aldı. Alınan karara göre eğer ikramiyeler yatırılmazsa belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan 11 bin İZENERJİ çalışanı 14 Ekim Pazartesi günü 2 saat süreyle iş bırakacak. Yine bir gelişme olmazsa 16 Ekim Çarşamba günü ise iş bırakma eyleminin süresi yarım güne çıkacak.