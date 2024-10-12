İşadamını öldürtmeye çalışan kişi kardeşi çıktı

Ünlü armatör Erol Demirbaş ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.İşadamı Erol Demirbaş Türkiye'nin sayılı denizcilik firmalarından birinin sahibi iken, birtakım illegal bağlantılı kişiler tarafından para tahsil edilmek amacıyla bir süredir tehdit aldığı öğrenildi.Demirbaş savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde şirketinin mal varlığının kardeşi Şenal Demirbaş tarafından ele geçirilmeye çalışıldığı ve bu kapsamda ölüm tehditleri almaya başladığını anlattı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında işadamlarına silahlı tehdit, yağma ve şantaj yoluyla para tahsil etmeye çalışan çete İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nce operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında Kocaeli, Balıkesir ve İzmir illerinde eşzamanlı yapılan operasyonda şüpheliler Şenol Demirbaş, Doğan Doğan, Bilal Sağlam başta olmak üzere pek çok isim gözaltına alınırken şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu. Emniyet sorguları biten şüpheliler İstanbul Adliyesi'ne getirildi.Emniyet güçlerinin yürüttüğü operasyon sonrası Şenol Demirbaş'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.ES Group Yönetim Kurulu Başkanı Erol Demirbaş, kardeşinin kendisini "kaza süsü vererek öldürmek" için özel bir ekip kurdurduğunu, takip edilmesi, banka hesaplarının, telefon rehberi ve her türlü kişisel veriyi ele geçirmeleri konusunda A.Y. adlı kişiyle 235 bin TL karşılığında anlaştığını idia etti.