TBMM kadına şiddeti araştıracak

Son dönemde yaşanan kadın cinayetlerinin ardından Meclis düğmeye bastı. TBMM Genel Kurulu'nda tüm siyasi partilerin olumlu yönde oy kullanmasıyla kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin araştırma komisyonu kuruldu. 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyon, son dönemde artan şiddet olayları ve toplumsal etkileri, kadına şiddetin önlenmesine yönelik alınması gereken acil tedbirleri, iş hayatında kadınlara yönelik mobbingin önlenmesi, kadın haklarının güçlü şekilde korunması gibi konularda çalışmalar yapacak. Araştırma komisyonu, çalışmalarının sonunda rapor hazırlayarak Meclis Genel Kurulu'na sunacak. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, komisyonun kurulmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, art arda yaşanan çocuklara, kadınlara yönelik şiddet ve cinayet olaylarının herkesi derinden sarstığını belirterek, "Caniler tarafından katledilen çocukların, kadınların yasını hep birlikte tutarken bu tür olayların son bulması adına TBMM mensupları olarak canla başla çalışıyoruz. Kurulacak komisyon 'Neyi daha iyi yapabiliriz?' sorusuna önemli cevaplar ortaya koyacak" diye konuştu.