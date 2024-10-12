YouTuber Gökben Duman tutuklandı! Taciz ve şehit çocuğuna hakaret büyük tepki çekmişti...

Gökben Duman, canlı yayını sırasında 15-16 yaşlarındaki kız çocuklarına karşı cinsel içerikli uygunsuz hareketler sergiledi. Yayının ilerleyen bölümlerinde ise bir çocuğun babasının şehit olduğunu söylemesi üzerine hakaret ederek alaycı bir tavır takındı. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, birçok kullanıcı tarafından kınandı ve #GökbenDumanTutuklansın etiketi altında büyük bir tepki kampanyası başlatıldı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından binlerce kullanıcı, Duman'ın yaptıklarının cezasız kalmaması gerektiğini belirterek tepki gösterdi. Olayın ardından Duman, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda kendini savunmaya çalıştı. "YouTuber olduğum için yaptığım her hareketimden yargılanmamalıyım. Farklı platformlarda farklı kişilikler sergiliyorum," diyerek, davranışlarını meşrulaştırmaya çalışan Duman, sosyal medya kullanıcılarının daha da fazla tepkisini çekti. Birçok kullanıcı, bu açıklamaların olayın ciddiyetini göz ardı ettiğini ve durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti.
GÖZALTI VE TUTUKLAMA
Sosyal medyada yayılan tepkilerin ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti. Gökben Duman, yapılan incelemeler sonucunda evinde gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Duman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, Duman'ın toplumda infial yaratan davranışları nedeniyle tutuklu yargılanmasına karar verdi.