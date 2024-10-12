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Giriş Tarihi: 12.10.2024 10:28 Son Güncelleme: 12.10.2024 10:43

YouTuber Gökben Duman tutuklandı! Taciz ve şehit çocuğuna hakaret büyük tepki çekmişti...

Sosyal medya platformu YouTube'da 400 binin üzerinde takipçiye sahip olan ve çocuklara yönelik içerikler üreten Gökben Duman, canlı yayında küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ve bir şehit çocuğuna küfür ettiği görüntülerle gündeme oturdu. Bu çirkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, olay sonrası Duman'ın gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
YouTuber Gökben Duman tutuklandı! Taciz ve şehit çocuğuna hakaret büyük tepki çekmişti...

Gökben Duman, canlı yayını sırasında 15-16 yaşlarındaki kız çocuklarına karşı cinsel içerikli uygunsuz hareketler sergiledi. Yayının ilerleyen bölümlerinde ise bir çocuğun babasının şehit olduğunu söylemesi üzerine hakaret ederek alaycı bir tavır takındı. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, birçok kullanıcı tarafından kınandı ve #GökbenDumanTutuklansın etiketi altında büyük bir tepki kampanyası başlatıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından binlerce kullanıcı, Duman'ın yaptıklarının cezasız kalmaması gerektiğini belirterek tepki gösterdi. Olayın ardından Duman, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda kendini savunmaya çalıştı. "YouTuber olduğum için yaptığım her hareketimden yargılanmamalıyım. Farklı platformlarda farklı kişilikler sergiliyorum," diyerek, davranışlarını meşrulaştırmaya çalışan Duman, sosyal medya kullanıcılarının daha da fazla tepkisini çekti. Birçok kullanıcı, bu açıklamaların olayın ciddiyetini göz ardı ettiğini ve durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

GÖZALTI VE TUTUKLAMA

Sosyal medyada yayılan tepkilerin ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti. Gökben Duman, yapılan incelemeler sonucunda evinde gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Duman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, Duman'ın toplumda infial yaratan davranışları nedeniyle tutuklu yargılanmasına karar verdi.

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YouTuber Gökben Duman tutuklandı! Taciz ve şehit çocuğuna hakaret büyük tepki çekmişti...
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