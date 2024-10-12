YouTuber Gökben Duman tutuklandı! Taciz ve şehit çocuğuna hakaret büyük tepki çekmişti...

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından binlerce kullanıcı, Duman'ın yaptıklarının cezasız kalmaması gerektiğini belirterek tepki gösterdi. Olayın ardından Duman, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda kendini savunmaya çalıştı. "YouTuber olduğum için yaptığım her hareketimden yargılanmamalıyım. Farklı platformlarda farklı kişilikler sergiliyorum," diyerek, davranışlarını meşrulaştırmaya çalışan Duman, sosyal medya kullanıcılarının daha da fazla tepkisini çekti. Birçok kullanıcı, bu açıklamaların olayın ciddiyetini göz ardı ettiğini ve durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti.