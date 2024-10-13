Adana’dan Ankara’ya hak yürüyüşü

Adana'nın Karataş Belediyesi'ne ait Beberik köyünde bulunan arazide bekçi olarak görev yapan İsmail Bulut (48), 31 Mart seçimlerinde CHP'li Ali Bedrettin Karataş'ın koltuğa oturmasıyla birlikte mobbinge maruz kaldı. Kent merkezinde bulunan halka açık tuvaletin temizliğinde görevlendirilen Bulut bir ay sonra "bankamatikçi" olduğu iddia edilerek tazminatsız işten atıldı. Bir çocuğu Bursa'da diğer çocuğu Trabzon'da üniversitede okuyan, diğer çocukları ise lise ve ortaokulda eğitim gören 4 çocuk babası Bulut, haksız yere işten çıkarıldığını belirterek CHP Genel Merkezi'ne kadar yürüme kararı aldı. Adana'dan Ankara'ya yürüyüşe başlayan Bulut, "Ben 4 yıl 2 ay belediyeye ait arazide bekçi olarak görev yaptım. Seçimden sonra beni oradan alıp kent merkezindeki halka açık tuvaletleri temizlettiler. Daha sonra tazminatsız olarak işten çıkardılar. 4 çocuğum var, ikisi üniversitede okuyor. Aldığım işsizlik maaşı ile geçinmeye çalışıyoruz. Hakkımı aramak için Ankara'ya kadar yürüyeceğim" dedi."İşsizim, CHP'den sadaka değil hakkımı istiyorum" yazılı pankartla yola düşen Bulut, "Ben hiçbir zaman bankamatikçi olmadım. Sırf Cumhur İttifakı adayını desteklediğimiz için benimle birlikte 25 kişinin daha işine son verdiler. İşimi hiçbir zaman aksatmadım. İşten çıkarıldığımı SGK'dan gelen mesajla öğrendim. Hak ettiğim son aylığımı bile 4 parçaya bölüp verdiler. CHP'liler haktan, hukuktan, adaletten bahsediyorlar. Bu mu onların sosyal belediyecilik anlayışı? Ama belediye başkanı Karataş kardeşini, kuzenlerini ve diğer yakınlarını işe almaya devam ediyor" diye konuştu.