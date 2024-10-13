AK Parti Sözcüsü Çelik duyurdu: Rize'de Burger King açılışına katılan isimler disipline sevk edildi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Rize’de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir.
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AK Parti Sözcüsü Çelik duyurdu: Rize'de Burger King açılışına katılan isimler disipline sevk edildi