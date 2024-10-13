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Giriş Tarihi: 13.10.2024

Baro kongresinde kavga

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Baro kongresinde kavga
Ankara Barosu'nun iki gün sürecek 68. Olağan Genel Kurulu, bölücü terör örgütü destekçilerinin provokasyonuna sahne oldu. Kürsüyü işgal eden Çağdaş Avukatlar Grubu üyesi kadın avukatlar, PKK elebaşı Öcalan'ın sloganını attı. Bir grup avukat da "Ne mutlu Türküm diyene" ve "Baroda terörist istemiyoruz" sloganlarıyla karşılık verince gerginlik başladı. Çıkan kavgada taraflar birbirlerine sandalye ve çeşitli cisimler fırlattı. Bu sırada bir kişi başından hafif yaralandı. Olayların yatışmaması üzerine toplantıya 20 dakika ara verildi. Ardından genel kurul çalışmalarına devam edildi.
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Baro kongresinde kavga
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