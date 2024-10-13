Başkan Erdoğan’a Mescid-i Aksa tablosunu takdim eden Gazzeli ressamdan Türk bayraklı eser

"BURADA YABANCILIK ÇEKMEDİK"

Hiba Zaqout, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki savaştan derin şekilde etkilendiklerini, evlerinin bombalandığını söyledi.

Zaqout, ailesinden 40'a yakın kişinin şehit olduğunu, bombalı saldırıda yaralanan akrabası Sundos Zaqout ile Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Biz burada yabancılık çekmedik. Türkiye halkı ve devleti çok büyük. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız." diye konuştu.

Erdoğan'ın, Filistinliler tarafından istisnasız şekilde sevildiğini ifade eden Zaqout, "Mescid-i Aksa'nın davası sadece Gazze'yi kapsamıyor. Bu davanın içerisinde Başkan Erdoğan'ın da olduğunu biliyoruz. Hayatımızı, her şeyimizi Mescid-i Aksa'ya feda ettiğimiz için tablomu kendisine takdim etmek istedim." dedi.