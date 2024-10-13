FETÖ’cüler birbirine girdi

15 Temmuz hain darbe girişimi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Bu süreçte örgütün asıl amacının ortaya çıkması, ciddi kopuşları da beraberinde getirdi. Kendi üyelerinin bile sırt çevirdiği örgüt, içten içe çözülmeye başladı. ABD'de yaşayan ve örgüt içerisinde muhalif hale gelen eski FETÖ mensupları tarafından 2021 yılında 'f-watch.net' adlı bir internet sitesi kuruldu. Sitenin amacı, örgütün demokratik meşruiyeti olmayan, bireysel özgürlükleri hedef alan ve fanatik bir azınlık üzerinden toplumu kontrol etmeye çalışan tehlikeli doğasını ifşa etmek olarak tanımlandı. Burada yapılan son paylaşımlarından biri, Gülen'in yeni ikametgâhının fotoğrafları ve adresini içerdi. Haberde ciddi sağlık sorunları yaşayan Gülen'in izni olmadan yapılan adres değişikliğinin, FETÖ yönetimi tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Bu değişiklikte, FETÖ elebaşının kişisel bakımından sorumlu Cevdet Türkyolu'nun önemli bir rol oynadığı ifade edildi. Ayrıca Gülen'in şu an konakladığı 1 milyon dolar değerindeki evin, Türkyolu ve ailesinin sahibi olduğu Meserret LLC isimli şirket tarafından satın alındığı belirtildi. Türkyolu'nun, ABD'de FETÖ'nün şeffaf olmayan mali yapısı üzerinden milyarlarca dolarlık mülke sahip olduğunun da tespit edildiği vurgulandı.