Kötü şöhretini müze ile silecek

12 Eylül 1980 darbesinden 2 ay önce açılan Diyarbakır Cezaevi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müze olması talimatının ardından E Tipi Kapalı Cezaevi, Adalet Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Ardından bakanlık, aslının korunarak cezaevinin restorasyonu için çalışma başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bir dönem filmlere konu olan cezaevinde restorasyon çalışmaları da başladı.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinesinde yapılan çalışmalar, cezaevinin orijinal yapısını korumak amacıyla titizlikle yürütülüyor. Çalışmalar, özellikle cezaevinin çevresindeki jandarma, çocuk koğuşu ve jandarma gazinosunun yıkılmasıyla başladı. Proje kapsamında, mevcut beş blokta herhangi bir değişiklik yapılmadan, tarihi dokunun korunması ön planda tutuluyor. Restorasyon, hem iç hem de dış yapıda kapsamlı düzenlemeler yapmayı hedefliyor. Restorasyon tamamlandığında, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi hem bir müze hem de kültürel bir alan olarak halka açılacak.