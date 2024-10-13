Rastgele sokakta insanları bıçaklamıştı: Şüphelinin örgüt bağlantısı ortaya çıktı

10 Ekim'de Başakşehir'de meydana gelen olayda 17 yaşındaki Mukhammad Guseınov çantasından bıçağı ve bir bez parçası alarak hazırlık yaptı. Şüpheli daha sonra cadde üzerinde rastgele 3 kişiyi bıçakladı. Olayın ardından 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Saldırgan polis ekiplerince evine yapılan operasyonla yakalandı.

OYUNLARDAN ETKİLENDİM DEDİ

Şüphelinin Mukhammad Guseınov ifadesinde, "Sürekli telefon ve bilgisayardan savaş oyunu oynuyorum. Rüyamda oyunu bırakıp gerçek hayatta oyun oynadığımı gördüm. Olay günü de aynı rüyayı gördüm mutfaktan bıçağı alıp çıktım. Oyundaki gibi bana saldıracaklar zannettim. Özellikle birini seçmedim" dedi.

BİN DOLAR KARŞILIĞINDA SALDIRI

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan incelemede 10 Ekim günü saat 15.48'de şüphelinin yaşadığı siteye Arsen Musaılov ve araç sürücüsü Ahmet lakaplı Alexander Ivanovich Shcheredin geldi. Şüpheli Mukhammad Guseınov evinden çıkarak site içerinde park eden araca bindi. Arsen Musaılov otomobil içerisinde Mukhammad Guseınov bin dolar verdi. Otomobille gelen Arsen Musaılov ve Alexander Ivanovich Shcheredin site içerisinde 5 dakika durduktan sonra 15.53'de siteden ayrıldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin kullandıkları otomobilinde Dzhokhar Daudov isimli şüpheliye ait olduğu belirlendi. Dzhokhar Daudov'un otomobili 26 Mayıs tarihinde kiraladığı tespit edildi. Şüpheli Mukhammad Guseınov saldırı için aldığı bin doları annesi Natalia Guseınov'a verdikten sonra 15.57'de evden çıktı. Şüpheli evden çıktıktan sonra sitenin arka kapısında çıkarak Kayaşehir AVM'ye gitti. AVM'de yaklaşık 1 saat 15 dakika geçiren şüpheli 345 lira karşılığında 3 gb internet paketi aldı. Daha sonra şüpheli 17.14 sıralarında 3 kişiyi rasgele bıçakladı. Olayın ardından şüpheli 21.00'da spor salonuna gitti. Şüpheli spor salonunda eski antrenörü olan Eshetullah lakaplı Ruslan Magomedov'un yanına gitti. Burada Ruslan Magomedov şüpheli Mukhammad Guseınov'un montun içinde sakladığı kanlı bıçağı gördü. Bıçakla ne yaptığını sormasının üzerine Mukhammad Guseınov 3 kişiyi bıçakladığını söyledi. Bunun üzerine Mukhammad Guseınov'un eski antrenörü anne Natalia Guseınov'u arayarak durumu anlattı ve şüpheli Mukhammad Guseınov annesine teslim etti.

DEAŞ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Araştırmaların ardından tespit edilen şüpheliler Arsen Musaılov, Ruslan Magomedov, Dzhokhar Daudov gözaltına alındı. Diğer şüpheli Alexander Ivanovich Shcheredin ise arama çalışmaları devam ediyor.

YAĞMA ÖRGÜTÜ

Yapılan incelemelerde şüphelilerin örgütlü bir şekilde hareket ederek yağma suçu işledikleri öğrenildi. Arama çalışmaları devam eden şüpheli Alexander Ivanovich Shcheredin'un örgütün lideri olduğu değerlendiriliyor.