Suriyelilerin geri dönüşü hızlandı

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı adres güncelleme çalışması, muhalefetin Suriyeliler ve kaçak göçmenlerle ilgili kara propaganda ve algı operasyonlarını da çökertti. Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hızlandı. Her ay ortalama 11 bin Suriyeli ülkesine dönerken, adres güncelleme yapmayan 291 bin civarında Suriyelinin ise Batı ülkelerine gittiği düşünülüyor. Resmi rakamlara göre Türkiye'de halen 3 milyon 92 bin civarında Suriyeli bulunuyor. Bu sayının 3 milyonun altına inmesi öngörülüyor. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı adres güncelleme uygulaması kapsamında tek tek bunların evlerine gidildi. 731 bin Suriyelinin adresinin güncel olmadığı tespit edildi ve ek süre tanındı. Ek süre içinde Türkçe, İngilizce, Arapça mesajlar atıldı, STK'lar ve valilikler aracılığıyla duyuru yapıldı. 2016-2024 arasında 715 bin Suriyeli ülkesine döndü.