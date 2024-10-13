Giriş Tarihi: 13.10.2024 20:00Son Güncelleme: 13.10.2024 20:04
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma söz konusu değil
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili bir tartışmanın söz konusu olmadığını belirtti. Kurtulmuş, "3. maddeyle ilgili tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır, bir algı operasyonudur" ifadelerini kullandı.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:"Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma söz konusu değil. 3. maddeyle ilgili tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır, bir algı operasyonudur"
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma söz konusu değil