Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma söz konusu değil
Giriş Tarihi: 13.10.2024 20:00 Son Güncelleme: 13.10.2024 20:04

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma söz konusu değil

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili bir tartışmanın söz konusu olmadığını belirtti. Kurtulmuş, "3. maddeyle ilgili tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır, bir algı operasyonudur" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma söz konusu değil

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:"Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma söz konusu değil. 3. maddeyle ilgili tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır, bir algı operasyonudur"

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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma söz konusu değil
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