Tefeci çetesi 6 aylık takiple çökertildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 20 kişilik çete üyesi olduğu belirlenirken, şüphelilerin, ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara kıraathanelerde ya da aracı kişilerin yönlendirmesiyle yüksek faizle para verdiği karşılığında ise senet imzalattıkları tespit edildi.



TEHDİTLE BORÇLARINI ARTIRDILAR

Borcunu ödeyemeyen vatandaşlara icra takibi başlattıkları belirlenen şüphelilerin, borcunu ödeyemeyen vatandaşları tehdit ederek borçlarını artırdıkları öte yandan yasa dışı silah ticareti yaptıkları ortaya çıktı.



20 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 20 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 702 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek, 24 adet av tüfeği dolu kartuş çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi.



10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan 17 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemleri ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 15 şüpheliden S.Ö, C.Y, M.K, İ.Ö, Ü.G, F.G, A.Y, T.B ve A.B tefecilik suçundan B.Y ise yasa dışı silah ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Kalan 5 şüpheli şahıs ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.