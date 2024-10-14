Adalet Bakanı Tunç’tan yeni Anayasa açıklaması, “İlk 4 madde tartışılamaz”

İş yurdu atölye ve tesislerinde hükümlü ve tutuklulara yönelik gerçekleştirilen işbaşı mesleki eğitimler sonucunda üretilen yerli ve milli ürünlerinin satış ve pazarlanmasının yapılması amacıyla düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen İş yurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılış töreni Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş yurtları Kurumu'nun katkılarıyla Ankara Başkent Millet Bahçesi Konser alanında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla gerçekleştirildi.

"ANAYASANIN İLK 4 MADDESİ TARTIŞILAMAZ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı açılış programında Anayasa ile ilgili tartışmalara cevap verdi. Bakan Tunç "Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili bir tartışmamız olamaz. Anayasamızın ilk 4 maddesi Türkiye Cumhuriyeti devletinin niteliklerini belirleyen bir maddedir. Sayın Meclis Başkanımızda da bunu ifade etti. Kastının bu olmadığını söyledi. İlk 4 madde tartışılmadan usulde anlaşılarak yeni anayasa çabası var. Bu çabayı baltalamak isteyenler meclis başkanımızın bahsetmediği şeyleri başka yerlere çekiyor. İlk 4 madde ile ilgili tartışma söz konusu olamaz" dedi.

CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALKACAK

İş yurtları ürün ve el sanatları fuarının açılışını gerçekleştiren Bakan Tunç, "Bir taraftan kaliteli ürünleri üreterek ülkemiz ekonomisine katkı sağlarken diğer yandan da iş gurupları vasıtasıyla oralardaki atölyelerde meslek ediniyorlar. Hükümlü ve tutuklular edindikleri bu mesleği cezaevinden tahliye olduktan sonra cezasını çektikten sonra toplum yararına çalışmak üzere o mesleği dışarıda uygulayarak bir daha suç işlemekten alıkonulmuş oluyor asıl hedefimiz bu" ifadelerini kullandı. Son günlerde kamuoyu gündeminde olan yargı reformu strateji belgesiyle ilgili kapsamlı bir hazırlığın olduğunu söyleyen Tunç, "Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik bir takım çalışmalarımız var, 2 yılın altında ki suçlar bakımından bu suçların yatarının olmaması kamuoyunda büyük bir rahatsızlığa neden oluyor. Koşullu salıverme süreleriyle ilgili iyi hal uygulamalarıyla ilgili eleştiriler var. İyi hal uygulaması ile ilgili geçen yasama döneminde bir değişiklik yaptık. Özellikle duruşmadaki kılık kıyafetiyle indirim alması hep eleştiriliyordu. Burada salt indirim almak için duruşmadaki hal ve tavırlarının indirime esas olamayacağına yönelik düzenleme yaptık. İyi hal ile ilgili durumu değerlendiriyoruz kasten öldürme ve yaralama gibi suçlar bakımından alternatif düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

NARİN GÜRAN SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Narin Güran soruşturması titiz bir şekilde devam ettiğini söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "21 Ağustos'ta Narin kızımız kaybolmuştu, arama çalışmaları ve adli soruşturma başladı. Şu anda tutuklular ve adli kontrollü şüpheliler var. 250 kişinin ifadesi alındı. Tespit edilen görüntülerin TÜBİTAK'ta değerlendirmesi oldu. Daraltılmış baz çakışması çalışması ile çok önemli deliller elde edildi. Teknik çalışmaların son aşamasına gelinmiş durumda ve iddianame hazırlığı süreci de başlamış durumda. Daraltılmış baz çakışması incelemesinde kimin hangi dakikada nerede olduğu tek tek belirlenmiş durumda. Teknolojinin son imkanları kullanılarak incelemeler yapılıyor. İddianame ile Narin evladımızın katillerinin kim olduğunu tahmin edecek" dedi.