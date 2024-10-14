AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker oldu

Bir Plazanın toplantı salonunda düzenlenen 8. Olagan Kongreye AK Parti Antalya Milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu Mustafa Köşe, Kemal çelik, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Muhtarlar, STK Başkanları ve Partililer katıldı.

YARIN SEÇİM OLACAKMIŞ GİBİ SAHADAYIZ

Kongrenin açılış konuşmasını yapan AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker; "Yaklaşık bir yıl önce göreve geldik. Göreve geldiğimiz günden itibaren ilk iş olarak bizim teşkilatlarımızın temeli mahalle başkanlarımızı tek tek eve kapı kapı gezdik. Serik'teki tüm mahallelerimizin sorunlarını, sıkıntılarına kulak verdik, kulak vermeye çalıştık alakadar olduk. Sonrasında tabi bir yerel seçim süreci yaşadık hep birlikte. Ben burada bu yerel seçim sürecinde katkılarından dolayı tüm dava arkadaşlarımıza, teşkilat üyelerimize ve sevgili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Tabii sandıktan çıkan sonuç bizim başımızın üstünde. Vatandaşlarımızın tercihi her zaman saygılıyız. Seçimler biter bitmez tekrar yarın seçim olacakmış gibi yine sahadayız."dedi.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN SÖZÜNÜN ÜSTÜNE SÖZ, ONUN YÜRÜDÜĞÜ YOL HARİCİNDE YOL BİLMEYİZ

Başkan Söker konuşmasını şöyle sürdürdü; "AK Parti bir siyasi parti ve sadece seçimden seçime değil, her zaman vatandaşın yanında olduğumuzu hissettirmeye çalıştık ve yaşattık. Biz bu partide tüm ayrıştırmayı, ötekileştirmeyi ve gruplaşmayı ben şahsım nezdinde ve teşkilattaki yol arkadaşlarımla birlikte bitirmek istiyorum. Bizim tek bir liderimiz var oda Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun sözünün üstünde söz, onun yürüdüğü yol haricinde yol bilmeyiz. Kongremizin Serik ilçemize, Antalya'mıza, Ülkemize ve partimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum"

SİYASET ÜSTÜ ÇALIŞIYORUZ

Serik'te Tarımın ve Turizmin zirvede olduğunu dile getiren AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik; "Devlet buralarda çok aktif olmak durumunda. Devlet iyi çalışmak zorunda bizlerde iyi çalışmak zorundayız. Bizi çalıştıran bir şey var, bir gücümüz var. Bizim gücümüz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizim gücümüz AK Partidir. Son günlerde Serik ve ilçelerimizde AK Parti il başkanlığımızın çalışmaları doğrultusunda çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Mahallelere devleti de götürüyoruz, Milleti de götürüyoruz, siyaseti de götürüyoruz ama siyaset üstü çalışıyoruz. Sayın bakanımız ve milletvekili arkadaşlarımız birlikte birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığımız için Antalya'mız için ne gerekiyorsa aldık, almaya da devam ediyoruz. Antalya'mız için hep birlikte çaba sarf ediyoruz. Bugün bayram havasında gerçekleştirdiğimiz Serik ilçe kongremizin ilçemize ve partimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Ahmet Söker başkanımıza ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum" dedi.

AHMET SÖKER KARDEŞİMİZİ BAŞARILI ÇALIŞMASINDAN ÖTÜRÜ TEBRİK EDİYORUM

AK Parti'de ve Antalya'da kongre süreçlerinin bayram havasında geçtiğini dile getiren AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt çavuşoğlu; "Bugün ilk günkü heyecenla Serik ilçe teşkilatımızın 8. Olağan genel kurulunu gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız da sizlere selamlarını, sevgilerini, en iyi dileklerini gönderdi. Antalya'ya güvendiğini kongremizin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Ahmet Söker kardeşimiz bir yıl önce göreve geldi. Kendisini ve tüm yönetim kurulunun başarılı çalışmalarından dolayı canlı yönetim tebrik ediyorum. Partimizde kongre sürecimiz başladı. Yeni arkadaşlarımız görev alacak. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi durmak yok yola devam. Hep beraber gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." Dedi.

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ANTALYA'YA ÇOK ÖNEM VERİYOR

Antalya'da kardeşliğin ve dayanışmanın olduğunu dile getiren Çavuşoğlu; "Kongrelerin amacı değişim, gelişim, evet yenilenmedir ama sadece insan olarak yenilenmeyle yetinirsek olmaz. Esas yenilenmeyi mesajları da alarak zihinlerde de yapmalıyız. Yani tamam çok hizmet yaptık, Gerçekten seksen yılda yapılmayanların kat ve kat fazlasını Serik'e Antalya'mıza, Türkiye'mize yaptık. Ama eksiğimizle, yanlışımızla yirmi dört sene iktidarda kalmak kolay değil. Ağzınızla kuş tutsanız elbette bir eksiğimiz olur. Eksiğimiz olur, hatamız mutlaka var, yok değil. Önemli olan burada hatalarımızı aza indirmek, yeni bir kongre heyecanıyla beraber daha fazla çalışmak. Antalya'mızda kardeşlik var. Antalya'mızda dayanışma var. Bu dayanışmamızı da her zaman sürdüreceğiz. Bunun neticesinde ne oluyor, Antalyamıza hizmet oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Antalya'ya çok önem veriyor. Antalyamız Turizmin başkenti, tarımda öncü. İhraç rakamlarında da hızla büyüyor." Dedi.

ANTALYA'DA BELEDİYECİLİK KONUSUNDA ÇOK GERİDEYİZ

Antalya Büyükşehir belediyesinin hizmet noktasında çok geride kaldığını dile getiren Çavuşoğlu; "Antalya'mızın eksikliklerini görüyoruz, ihtiyaçlarını görüyoruz. Neler yapmamız gerektiğini de biliyoruz. Belediyecilik konusunda çok gerideyiz. Bu açığı kapatmalıyız. Antalya'mıza güzel hizmetlerde yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Antalya Alanya otoban yolunu ihaleye çıkarıyoruz. Antalya Büyükşehir belediyesi geride kalan son beş yılda hiç hizmet yapmamış. Belediyemiz yetersiz kalıyor diye biz Antalya'mızı hizmetlerden yoksun bırakamayız. Antalya'da yağmur yağdığında sel çilesini, Antalya'nın trafik çilesini görüyüruz. Bunların böyle bir derdi olmayabilir ama bizim millete hizmet derdimiz var, Antalya'mıza Serik'imize sevdamız var. Antalya Alanya otoban yolunun bütün bağlantı yollarını da yapacağız. Boğazkent dediğimiz sanayi kavşağına da köprülü kavşak yapıyoruz. İhalesini yaptık Kasım ayında inşaatına başlıyoruz. Kavşak yapımı süresince biraz trafik yoğunlu olacak hep birlikte bu yoğunluğa katlanacağız ve bittiğinde trafik sorunu inşallah ortadan kalkacak. D400 yolu üzerinde genişletme çalışmaları, kavşaklar yapılacak. Serik hükümet konağımızın yapımı hızlı bir şekilde devan ediyor. Hükümet binası yanında geniş bir meydan yapmalıyız. Vatandaşlarımız araçlarını rahatlıkla park edip hükümet konağında işlerini yapabilsin. Serik ilçemizde eğitime önem veriyoruz yeni okullar yapıyoruz bazılar bitti bazıları da bitmek üzere. Spor salonumuzun açılışını yakın zamanda yapacağız. Serik ilçemizde sinek yoktu, şimdi sinekler basmış durumda. Yol önemli, su önemli bir o kadarda sağlıkta önemli. Emiceler mahallesinde 102 dekar alanda 300 yataklı yeni hastanemizi yapacağız. Aile sağlık merkezimizde yakın zamanda hizmete girecek. Vatandaşlarımıza güzel alanlar kazandırmamız lazım. Serik ilçemize Toki binaları kazandırmaya devam ediyoruz. Yeni ilave Toki konutlarımızın ihalesini yaptık hayırlı uğurlu olsun. 2025 Haziran ayında hemşehrilerimize teslim edeceğiz. Antalya'mız çok huzurlu bir şehir. İlimize gelen turist sayısında yüzde sekiz artış var. Bunun için geleceği düşünerek Antalya ve Gazipaşa havalanlarımızda genişletme çalışmaları yapıyoruz." Dedi.

ÜLKEMİZİN HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACI VAR

Danyada yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin en güvenilir ülke olduğunu belirten Çavaşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü; "Dünya geneli Ekonomide çok ciddi bir dalgalanma ve kriz var. Tüm dünya da enflasyon çok yüksek ülkemizde de yüksek. Cumhurbaşkanımız her konuşmasında söylüyor, faizlerde yüksek evet yüksek kabul ediyoruz. Enflasyon da, faizlerde düşmeye başladı. Bu ülke çok ekonomik krizler yaşadı. 24 yıllık AK Parti iktidarı döneminde dünya geneli çok sayıda krizler oldu, pandemi oldu bunların bir çoğunu biz teyet geçtik, bazılarından azda olsa etkilendik. Dünya geneli yaşanan Covit sürecinde Türkiye güvenilir ülke olmayı başardı. İthalat ve ihracat yapan ülkeler arasında ön sıralarda yer alarak güven verdi. Bunları da aşarız inşallah, daha güçlü çıkarız inşallah. Çalışanımıza da emeklilerimize de hak ettiklerini vereceğiz. Ama erken emekliliğe karşıyım. 42 yaşında emekli olmamalı, çalışmalıyız ve üretmeliyiz. Ülkemizin her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Etrafımız resmen ateş çemberi ama Türkiye istikrar abidesi. Türkiye güvenilik bir ülke. Böylesine bir coğrafya da ve dünyada Türkiye'nin çok daha güçlü olması lazım. Türkiye güçlü olursa bölgemizde barış olur, güven olur. Serik ilçe başkanı Ahmet Söker ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." Konuşmaların ardından tek liste halinde yapılan seçimde 283 delegenin oyunu alan Ahmet Söker, AK Parti Serik ilçe başkanlığına seçildi.