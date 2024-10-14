AK Parti’nin acı kaybı

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi, Tanıtım ve Medya Birim Başkan Yardımcısı Betül Önderoğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.26 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen 27 yaşındaki Önderoğlu'nun cenazesi, dün ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti'mizin kıymetli kızımız Betül Önderoğlu'nun bir trafik kazasında vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Betül kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, AK Parti teşkilatımıza, arkadaşlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.Diğer taraftan AK Parti'den çok sayıda isim de Önderoğlu için başsağlığı mesajı paylaştı.Ankara Üniversitesi mezunu olan Önderoğlu, aktif siyaset hayatında gençlik kollarında önemli görevler üstlenmişti. AK Parti teşkilatı, Betül Önderoğlu'nun vefatıyla derin bir üzüntü içindedir.