Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir suç örgütlerine operasyon: 157 şüpheli yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çalıntı araç veya kasklı motosikletlerle 110 farklı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, yağma amaçlı tehdit, silah ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticareti genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit ve mala zarar verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Barış Boyun ve yine yurtdışında tutuklu bulunan Berat Can Gökdemir'in yaptığı 2️ ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "KUYU-36" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'da yer aldı. Operasyonlarda, 40 adet ruhsatsız tabanca,10 adet otomatik tabanca,5️ adet pompalı tüfek, 3️ adet AK 47 uzun namlulu tüfek, 2️ adet el bombası, 9️ adet çelik yelek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Operasyonu sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.