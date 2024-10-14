Başkan Erdoğan değişimin yol haritasını çizdi! AK Parti’de il ilçe kongreleri başladı

AK Parti, Eylül ayında delege seçimlerini tamamladı. Türkiye Buluşmaları ile vatandaşla bir araya geldi. 12 Ekim itibariyle başlayan il ilçe kongreleri ile birlikte büyük değişim ve dönüşümün yaşanacağı Nisan 2025'teki büyük kongrenin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Parti, ilçe kongreleriyle ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile il kongre delegelerini belirleyecek. Bu süreci 3 ay içinde tamamlamayı ön gören parti süreci tamamlanan ilçelerin il kongrelerini 28 Aralık'ta düzenlemeyi planlıyor.
DEĞİŞİMİN YOL HARİTASI ERDOĞAN'DAN
14-28 Mayıs 2023 ve 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından "Milletin mesajını aldık gerekli adımları atıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadrolarında değişikliğe gitti.
588 il ilçe başkanı değiştirildi. Yerel seçimlerin ardından Erdoğan, büyük değişim için büyük kongreyi işaret etti. Parti kadrosunda yapacağı değişimin yol haritasını ise şu cümlelerle ifade etti: " Biz aynı zamanda milletle ve kendi arasında daima muhabbetin diliyle, gönül diliyle konuşan bir kadroyuz. AK Parti'yi bugünlere getiren sır, milletin sesine kulak vermemizdir. Hiçbir komplekse kapılmadan, milletin vicdan terazisinde muhasebesini yapması, nerede eksiği varsa üzerine kararlılıkla gitmesidir.
23 yıldır milletin umudu olmayı, milletin sorunlarına çözüm adresi olmayı işte böyle başardık. Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ikliminde kongremizi gerçekleştirecek, çok daha güçlenmiş, güç ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ak saçlılarımızın ve emektarlarımızın tecrübesini, gençlerimizin heyecanı ve dinamizmini, hanım kardeşlerimizin de nezaket ve samimiyetini birleştirerek inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz."