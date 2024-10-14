Cumhuriyet savcısını tehdit edenler adliyeye sevk edildi





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcısı Y.E. tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine derhal soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet savcısının kişisel verilerine ve ailevi bilgilerine yakınlarının özel bilgilerine yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapıldı. Avukat A.A., 'kasten öldürmeye teşebbüs ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından dosyaya şüpheli olarak eklendi ve hakkında teknik ve fiziki takip kararı alındı. Öte yandan A.A.'nın irtibatlı olduğu tespit edilen M.K.Z. hakkında da fiziki ve teknik takip kararı alındı.



KAYIT CİHAZI YERLEŞTİRİLDİ

Şüphelilerin cumhuriyet savcısı ile tekrar görüşme talebi üzerine görüşme cumhuriyet savcısı tarafından kabul edilmiş olayın delillendirilebilmesi amacıyla makamına kayıt cihazı yerleştirildi ve yapılan görüşmenin kaydı alındı. Bu görüşmede M.K.Z. tarafından cumhuriyet savcısına açık şekilde iletilen ölüm tehditi ve diğer tehditler kayıt altına alındı.



TAKİP SÜRDÜ

Cumhuriyet savcısının makamından ayrıldıktan sonra şüpheliler fiziken takip edildi ve takip sonucunda şüphelilerden M.K.Z.'nin B.Ç., Y.Ç. ve İ.K. isimli kişiler ile bir araya geldiği tespit edildi ve kayıt altına alındı.