Haberler Gündem Haberleri Eskişehir’de silah ticareti operasyonu: 7 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 14.10.2024 12:48 Son Güncelleme: 14.10.2024 12:50

Eskişehir’de silah ticareti operasyonu: 7 şüpheli gözaltında

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik başarılı bir operasyon düzenledi. Yapılan baskında, 13 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Eskişehir’de silah ticareti operasyonu: 7 şüpheli gözaltında

Polis ekipleri, uzun süren teknik ve fiziki takiplerin ardından, Eskişehir'de silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye bastı. Şehrin farklı noktalarına eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Aramalar sırasında 13 adet ruhsatsız tabanca, 141 adet fişek, 2 silah gövdesi ve çeşitli silah parçaları ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Yetkililer, ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdüğünü belirtti. Kaçak silah ticaretine yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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Eskişehir’de silah ticareti operasyonu: 7 şüpheli gözaltında
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