Filistin’in Geleceği Konferansı üç dilde yayınlanacak

AK Parti Genel Merkezi konferans salonunda yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenecek olan 'Filistin'in Geleceği Konferansı' Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde canlı yayınlanacak. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığınca düzenlenecek konferansa, bakanlar, uluslararası diplomatlar, büyükelçiler ve misyon şefleri ile BM ve AB'den üst düzey isimler katılacak. Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde canlı yayınlanacak olan konferans "https://filistiningelecegi.akparti.org.tr" ve "https://futureofpalestine.akparti.org.tr" internet sitelerinden izlenebilecek.