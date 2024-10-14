Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı toplantısı başladı

Kabine, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yoğun gündemle başladı.

Gazze ve Lübnan'da yaşanan gelişmeler, Beştepe'deki toplantının öncelikli başlıkları arasında. Soykırımcı İsrail'in savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar görüşülecek.

Gazze'de ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda katil İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler ele alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda terörle mücadelede son durum değerlendirilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlar ile atılacak adımlar görüşülecek.

Kabine toplantısında, Başkan Erdoğan'ın Balkan ülkelerine yönelik temasları da ele alınacak.

Arnavutluk ve Sırbistan'ı ziyaret eden Erdoğan'ın, ziyaretine ilişkin Kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

EKONOMİ DE GÜNDEMDE OLACAK

Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda atılan adımlar değerlendirilecek. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası üzerinde durulacak. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.