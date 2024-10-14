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Giriş Tarihi: 14.10.2024 16:29

Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı toplantısı başladı

Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Beştepe'deki toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Öncelikli gündem başlığı, İsrail'in Gazze ve Lübnan'ı hedef alan saldırıları ile savaşın bölgeye yayılma riski olacak. Terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler de toplantıda değerlendirilecek.

Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı toplantısı başladı

Kabine, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yoğun gündemle başladı.

Gazze ve Lübnan'da yaşanan gelişmeler, Beştepe'deki toplantının öncelikli başlıkları arasında. Soykırımcı İsrail'in savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar görüşülecek.

Gazze'de ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda katil İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler ele alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE DEĞERLENDİRİLECEK
Toplantıda terörle mücadelede son durum değerlendirilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlar ile atılacak adımlar görüşülecek.

Kabine toplantısında, Başkan Erdoğan'ın Balkan ülkelerine yönelik temasları da ele alınacak.

Arnavutluk ve Sırbistan'ı ziyaret eden Erdoğan'ın, ziyaretine ilişkin Kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

EKONOMİ DE GÜNDEMDE OLACAK
Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda atılan adımlar değerlendirilecek. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası üzerinde durulacak. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.

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Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı toplantısı başladı
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