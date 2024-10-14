SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan konuşuyor

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili bir sorunumuz yok. İlk 4 madde tartışmaları sürece katkı sağlamıyor.

DAHA NEYİ BEKLİYORSUNUZ?

İsrail, BM üssünne baskın yaparak daha da küstahlaştı. Bunun adı acizliktir. İsrail saldırganlığına teslim olmaktır. Netanyahu kabinesinden yapılan açıklamalar İsrail'in Lübnan'ı işgalle yetinmeyeceğini net bir dille ortaya koyuyor. Gereken tedbirleri alıyoruz. Türkiye'yi bu kriz fırtınasından çıkaracağız.