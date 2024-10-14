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Giriş Tarihi: 14.10.2024 11:47

Teröre geçit yok! MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
Teröre geçit yok! MSB duyurdu: Suriye’nin kuzeyinde 4 PKK’lı etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!

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Teröre geçit yok! MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz!
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