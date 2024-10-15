AK Partili Hüseyin Yayman CHP sıralarına bakarak tane tane anlattı: Biz topyekun şiddete karşıyız!

CHP SIRALARINA BAKARAK TANE TANE ANLATTI: BİZ TOPYEKUN ŞİDDETE KARŞIYIZ

CHP'nin şiddeti kategorize ederek verdiği araştırma önergesi sonrası Meclis kürsüsünde söz alan Yayman, CHP sıralarına bakarak önergeye neden 'hayır' dediklerini tane tane anlattı:

Yayman, "Konu çocuk olunca, konu kadın olunca, konu aile olunca çok önemli. Bizim buna gündelik politika perspektifinin dışına çıkıp çok daha geniş bir zaviyeden bakmamız siyaset üstü bir mesele olarak ele almamız gerekiyor." diyerek başladığı sözlerini şöyle sürdürdü:

Hepinizin bildiği bir sözü tekrar etmek isterim. Konfüçyüs'ün meşhur bir sözü vardır; 1 yıl sonrasını düşünüyorsanız buğday ekiniz. 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız ağaç ekiniz, 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştiriniz. Bu mesele o kadar önemli bir meseledir ki; Türkiye'de ilkokul, ortaokulu, lise ve üniversitede okuyan öğrenci sayısı Hollanda'nın nüfusundan fazladır. Bizim bu meselelere mevzuat çerçevesinden değil, gündelik siyaset penceresinden değil, daha geniş bir pencereden bakmamız ve bütüncül bir yaklaşım ile ele almamız gerekiyor. AK Parti olarak biz, sadece çocukların şiddete bulaşması değil, topyekun şiddete karşıyız.