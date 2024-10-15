Bahçeli’den Erdoğan’a imzalı kitap

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendi yaşamını konu alan "Devlet Bahçeli: Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikâyesi" isimli kitabı imzalayarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve bakanlara hediye etti.Bahçeli'nin kitapta yer alan fotoğrafları ise dikkat çekti.Bahçeli'nin ülkücülük hareketine olan bağlılığını da ortaya koyan kitapta MHP liderinin çocukluk ve gençlik fotoğrafları da dikkat çekiyor.Kitap, bakanlıklara Bahçeli'nin imzası ve özel notuyla hediye edildi.