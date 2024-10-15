Bakan Yerlikaya’dan Diyarbakır’daki yasa dışı mitinge ilişkin açıklama: 269 gözaltı

Diyarbakır Valiliği tarafından alınan yasaklama kararına rağmen, 13 Ekim 2024 Pazar günü yasa dışı bir şekilde miting düzenlemeye çalışan ve terör örgütünü destekleyici nitelikte sosyal medya paylaşımları yapan 47 hesap yöneticisi tespit edilerek haklarında işlem başlatıldı.

Aynı gün sosyal medya hesaplarında, bölücü terör örgütünün elebaşının fotoğrafını paylaşan 7'si DEM Parti milletvekili olmak üzere toplam 13 kişi tespit edildi. Yine aynı gün, terör örgütü lehine propaganda yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli çocuk muhafaza altına alındı, gözaltına alınanlardan biri tutuklanırken, diğer dört kişiye adli kontrol kararı verildi. Muhafaza altına alınan çocuk ise serbest bırakıldı.

36 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Miting öncesi ve duyurusuyla bağlantılı olarak, 36 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 269 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişiler arasında, daha önce taş ve molotof kokteylleri ile yasa dışı sokak eylemlerine katılanlar ve örgüt mensuplarıyla fotoğrafları bulunanlar yer aldı.

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK

Bakan Yerlikaya, terörle mücadeledeki azim ve kararlılığı vurgulayarak, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığını, İstihbarat Başkanlığını, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını ve İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerini tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek" dedi.