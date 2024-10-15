CHP toz duman

İzmir Menderes Belediye Meclisi'nin son oturumu öncesi Grup toplantısına katılan CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, grup kararı olduğu halde, aksi yönde iki önergeye AK Partililer ile birlikte ret oyu vererek 'ret' kararı çıkmasına sebep olan CHP'li 6 üyesinin bu tavrına sinirlendi. Başkan Aslanoğlu, o üyeler için disiplin mekanizmasını işleteceğini açıkladı. CHP'li Menderes Belediye Meclisi'nde CHP Grubu'nu oluşturan meclis üyeleri arasında bazı konularda fikir ayrılıklarının olması üzerine Menderes'e giden, grup toplantısına katılan CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, bizzat şahit olduğu olaylardan sonra disiplin sopasını gösterdi.İki önergeyle ilgili CHP, Grup kararı aldığı halde, aksi yönde oy kullanan, AK Partili meclis üyeleriyle birlikte ret oyu veren 6 CHP'li meclis üyesi, önergelerin reddedilmesine yol açmıştı. İki önergenin de 12'ye kabul oyuna karşılık AK Partili ve 6 CHP'li üyenin olumsuz oylarıyla 19 oyla reddedilmesi nedeniyle küplere binen İl Başkanı Aslanoğlu, Genel Merkez ile de durum değerlendirmesi yapılacağını ve sonrasında net bir karar vereceklerini bildirdi. CHP Grubu'ndan söz konusu iki önergeye ret oyu veren Meclis üyelerinin Tülay Horasan, Mehmet Ali Akar, Barış Gürsoy, Liman Dönmez ve Süleyman Duran olduğu öğrenildi.CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun geçtiğimiz günlerde bazı il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmiş olması, CHP İzmir il yönetim kurulunda gerginliğe neden oldu. İddiaya göre konuyu yönetim kurulu toplantısında gündeme getiren İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın, geçtiğimiz haftalardaki il kadın ve gençlik kolları seçimleriyle ilgili kendilerine uyarıda bulunan İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na sert tepki gösterdi. Çağın'ın ayrıca Aslanoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı destek ziyaretinde tüm il yönetimini götürmediği için de yüklendiği öne sürüldü. Hatta Çağın'ın bu sırada masayı da yumrukladığı iddia edildi. Aslanoğlu'nun bir ara Çağın'a "Beni tehdit mi ediyorsunuz?" dediği, Çağın'ın ise, "Nasıl anlarsanız anlayın" diye karşılık verdiği de iddialar arasında yer aldı.CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen il gençlik kolları kongresindeki taraflı tutumunu protesto eden bazı ilçe başkanları Aslanoğlu'nun Menderes ilçesinde düzenlediği koordinasyon toplantısına katılmadı. Çeşitli mazeretler öne sürüp toplantıya katılmayan CHP'li ilçe başkanlarının toplantıya ilçe sekreterlerini gönderdikleri öğrenildi. Yaşananlar kulislerde 'CHP İzmir'de kazan kaynıyor' yorumlarına neden oldu.