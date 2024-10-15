CHP’li belediye ‘bankamatikçi’ diyerek çıkarmıştı... Adalet için yola çıktı Konya’ya ulaştı

Adana'nın Karataş Belediyesi'ne ait Beberik köyünde bulunan arazide bekçi olarak görev yapan İsmail Bulut, 31 Mart seçimlerinden sonra CHP'li Ali Bedrettin Karataş'ın koltuğa oturmasıyla birlikte mobbinge maruz kaldı.Kent merkezinde bulunan halka açık tuvaletin temizliğinde görevlendirilen Bulut bir ay sonra 'bankamatikçi' olduğu iddia edilerek tazminatsız işten atıldı.Haksız yere işten atıldığını belirten 4 çocuk babası Bulut, sesini duyurabilmek için Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne doğru başladığı yürüyüşünde Konya'ya ulaştı.Kalbinden rahatsız olduğunu ve 3 adet stent takıldığını ifade eden Bulut, "Bir süre yürüyorum yorulduğum zaman otobüse biniyorum. Özellikle geçtiğim il ve ilçelerin kent merkezinde yürüyorum. CHP'nin beni neden haksız yere çıkardığını herkes görsün istiyorum. CHP Genel Merkezi önünde açıklama yapacağım. Bakayım onlar beni dinleyecek mi? Hakkımı sonuna kadar arayacağım" dedi.Karataş Belediyesi'nin yaptığı haksızlığı telafi etmek yerine kamuoyunu yanlış bir şekilde yönlendirmeye çalıştığını ifade eden Bulut, "Bana işe gelmediği dedikleri tarihlerde ben tuvalet temizliyordum. Belediye sorunu çözmek, hatasını kabul etmek, tazminatımı vermek yerine iftira atmaya devam ediyor. Hukuki süreç devam edecek. Ben eğer onların söylediği tarihte işe gelmemiş isem aldığım para haram olsun. Sosyal belediyecilikten bahsedenler bana ne cevap verecekler çok merak ediyorum" diye konuştu.