Emine Erdoğan: Ekilmemiş tek bir karış toprağımız kalmasın

Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen, 'Toprağa İz Bırakan Kadınlar' programına katıldı. Emine Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanından kadın çiftçilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Anadolu topraklarının bereketine dikkati çekti. Avrupa kıtasının tamamında 13 bin çeşit bitki türü varken, Türkiye'de 12 bin çeşit bitki yetiştiğine işaret eden Emine Erdoğan, "Coğrafyamızın bu zenginliği bir ayrıcalık olduğu kadar, onu korumak, hepimiz için mühim bir sorumluluk" dedi.

Kadınla toprak arasında, emeğe dayalı uzun bir geçmiş olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Anadolu toprağı nasıl bereketliyse, Anadolu kadını da çalışkandır, üretkendir. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de gıda üretiminin yarıdan fazlası kadınların ellerinde gerçekleşiyor. Sizler, bir yandan vatanınızı doyurarak milletimize analık yapıyor, diğer yandan henüz doğmamış evlatlarımızın hakkını gözetiyorsunuz" diye konuştu.