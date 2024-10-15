Filistin’in Geleceği Konferansı bugün başlıyor! Başkan Erdoğan da konuşma yapacak

Geniş kitlelere ulaşmak için konferansa çevrim içi ulaşım sağlanacak. Konferans için özel olarak internet sitesi hazırlandı. Filistin için izlenecek yol haritasının tartışılacağı konferans 'https://filistiningelecegi.akparti.org.tr' ve 'https://futureofpalestine.akparti.org.tr' internet sitelerinden İngilizce ve Arapça olarak da canlı yayınlanacak.